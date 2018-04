Für jeden Einsatz der richtige Antrieb

Anzeige

Zu den Neuheiten von ABM gehört das Kegelradgetriebe TDB 230/254 Kombi sowie das Flachgetriebe FGA 172/173. Der kompakte Antrieb arbeitet effizient und bietet lange Einsatzzeiten.

Das Kegelradgetriebe TDB 230/254 Kombi von ABM Greiffenberger (Halle 26, Stand D10) überzeugt durch ein gesteigertes Drehmoment, große Laufruhe und eine lange Lebensdauer. Dieses Getriebe lässt sich in Fahrzeuge für den Materialtransport ideal als Plattformlösung einsetzen. Das Getriebe ist flexibel und eignet sich für die Radgrößen 230 und 254 mm. Der Hersteller liefert es vorbereitet für manuelle und elektrische Lenkung. Darüber hinaus ist es in Kombination mit einem Lenkantrieb und einer Lenküberwachung direkt am Antriebsrad verfügbar.

Speziell für den Einsatz in der E-Mobilität entwickelt und fertigt der Hersteller robuste Drehstrommotoren, die zuverlässig mit konstant hoher Leistung arbeiten. Sie verfügen über eine optimierte Luftkühlung und können in einem großen Drehzahlbereich betrieben werden. Im Fahrmodus überzeugen sie durch ihre hohe Effizienz. Die Motoren leisten im Nennbetrieb bis 30 kW, können aber kurzzeitig mit einer Topleistung von bis zu 60 kW fahren. Das Spitzendrehmoment liegt bei 350 Nm, die Drehzahl reicht bis 8000 min-1.

Neu sind die Hubwerksantriebe der GHX-Reihe: Sie besitzen einen hohen Gesamtwirkungsgrad, sind langlebig sowie leistungsstark und zuverlässig. Im Vergleich zu den Vorgängern bieten sie dem Anwender durch größere Achsabstände mehr Einsatzmöglichkeiten sowie eine verlängerte Lebensdauer. Beim GHX 63 lassen sich Seiltrommeln mit Durchmessern bis zu 270 mm anbauen, beim GHX 125 sogar bis 325 mm. Damit passt sich die Reihe flexibel an die Wünsche der Kranbauer an. Neben den Hubwerksantrieben und -motoren entstehen zusammen mit den Fahrantrieben einbaufertige Systemlösungen. Die Fahrantriebe sind als Stirnradgetriebe (G-Reihe), Flachgetriebe (FGA-Reihe) und neu als Winkelgetriebe (KG-Reihe) – jeweils mit integrierter Sicherheitsbremse – verfügbar. Sie ermöglichen ein schwingungsfreies Verfahren der Last.

Im Bereich Intralogistik punktet das neue Flachgetriebe FGA 172/173: Es wurde speziell für die Fördertechnik, beispielsweise als Antrieb von Förderbändern, Drehtischen, Ketten- und Senkrechtförderern, entwickelt und überträgt dauerhaft Drehmomente bis 170 Nm. Die hochwertige Schrägverzahnung des FGA 172/173 ermöglicht einen zuverlässigen und energieeffizienten Betrieb sowie eine geringe Geräuschentwicklung. Durch eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten sind Anwender flexibel in der Montage. Das Getriebe kann seitlich angebaut, mit verschiedenen Flanschen oder als Aufsteckvariante mit Drehmomentstütze eingesetzt werden. Neben den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in der Intralogistik eignet sich das Flachgetriebe auch zum Einsatz als Kranfahrantrieb.

Drehmoment dient nur kurz zum Starten der Last

Die energieeffizienten Sinochron-Motoren wurden um die Baugrößen 80 und 100 mit einer Leistung von bis zu 13 kW erweitert. Sie zeichnen sich besonders durch eine hohe Leistungsdichte und einen hohen Wirkungsgrad aus. Dieser punktet speziell im Teillastbereich, in dem der überwiegende Teil der Antriebe in der Intralogistik zum Einsatz kommt. Das vom Motor zur Verfügung gestellte Drehmoment wird lediglich kurz zum Starten der Last abgefordert, anschließend laufen die Antriebe in der Regel mit nur 20 bis 30 % der Nennlast. Die Motoren bringen den Anwendern deutliche Prozessvorteile: Im Vergleich zu Standard-Asynchronlösungen ist ihr Wirkungsgrad im Teillastbereich mehr als doppelt so hoch. Ausschlaggebend dafür ist ein permanent erregter Synchronmotor, der nahezu ohne Rotorverluste arbeitet. Abgerundet wird das Messeangebot durch Getriebemotoren mit Inveor-Antriebsreglern von Kostal ab.

5. April 2018