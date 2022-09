Gabelstapler: Jungheinrich bringt EFG-Einstiegsmodelle auf den Markt

Jungheinrich erweitert sein Gabelstapler-Portfolio um zwei neue EFG-Baureihen im Einstiegssegment. Damit bietet das Unternehmen erstmals auch Basismodelle für leichte bis mittlere Einsatzbedingungen an. Die Stapler sind ausgelegt für den gelegentlichen Gebrauch im Einschichtbetrieb und sind in Drei- und Vierradausführung erhältlich mit Tragfähigkeiten bis zu 3 t.

Gabelstapler für alle Einsatzgebiete

Dabei decken sie laut Anbieter alle Stapel- und Transportaufgaben ab: Der wendige Dreiradstapler EFG BB 216k eignet sich aufgrund seines kompakten Designs beispielsweise besonders für den flexiblen Transport in beengten Lagerumgebungen. Die Vierradstapler EFG BC sind in Traglastklassen von 1,6 bis 3,0 t erhältlich. Dabei sind speziell die Modelle EFG BC 325(k)/330 dank ihrer Ausstattung mit 48-V-Batterie die kostengünstige Alternative zu Fahrzeugen im 80-V-Segment und auch für Outdooreinsätze geeignet. Drei unterschiedliche Hubgerüstarten in zahlreichen Größen und Ausführungen bieten die richtige Ausstattung für sämtliche Standardeinsatzfälle bis 6.500 mm Hubhöhe.

Schmutzunempfindliche Bremsen mit geringem Wartungsaufwand

Gefertigt werden die Stapler im Jungheinrich Werk im chinesischen Qingpu. Dabei gelten für die Produktion der Fahrzeuge die gleichen Qualitätsstandards wie für die Performance-Baureihen, die in Deutschland gebaut werden, so der Anbieter. Serienmäßig sind die Fahrzeuge der EFG-Baureihen BB und BC mit Nasslamellenbremsen ausgestattet. Dank ihrer geschlossenen Konstruktion verfügen die Bremsen über eine besonders hohe Schmutzunempfindlichkeit und garantieren damit hohe Bremsempfindlichkeit bei geringem Wartungsaufwand. Während des Bremsvorgangs werden bis zu 30 % der Energie zurückgewonnen und die Nutzungsdauer der Fahrzeuge pro Batteriezyklus wird dadurch signifikant erhöht. Ein zweimotoriger Vorderradantrieb mit ZF-Getriebe ermöglicht bei jedem Einsatz hohe Performance bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch.

Sicherheitssystem auch für die Basismodelle

Standardmäßig sind die EFG-Baureihen BB und BC mit dem Jungheinrich Sicherheitssystem Curve-Control ausgestattet, das die Fahrgeschwindigkeit während der Kurvenfahrt in Abhängigkeit des Lenkwinkels automatisch reduziert. Fünf verschiedene Fahrmodi ermöglichen sicheres, auf jede Lagersituation angepasstes Operieren. Ein bogenförmiges Schutzdach, kompakte Mastprofile sowie die optimierte Ketten- und Schlauchführung gewährleisten volle Rundumsicht für einen sicheren Einsatz. Zur Standardausrüstung gehört bei den EFG-Baureihen BB und BC das Jungheinrich Konzerndisplay in der 2-Zoll-Ausführung. Dieses informiert über Akkustand, Restlaufzeit sowie ausgewählte Fahrmodi und gibt bei Bedarf Sicherheitshinweise. Für besonders ergonomisches Arbeiten ist optional der Grammer-Sitz MSG 65 erhältlich.

Einzeln oder als Flotte

Jungheinrich bietet die Elektrostapler der Baureihen BB und BC als Einzelfahrzeuge und als Flotte zum Kauf sowie zur Miete an. Auch für die Fahrzeuge im Einstiegssegment steht der Jungheinrich Gabelstaplerservice zur Verfügung. Dank des flächendeckenden Jungheinrich Service-Netzwerks gilt auch für die Elektrostapler der Baureihen BB und BC Jungheinrichs hohe Ersatzteilverfügbarkeit. kf

Kontakt:

Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG

Friedrich-Ebert-Damm 129

22047 Hamburg

Tel.: +49 40 6948–0

Fax: +49 40 6948–1777

Mail: vertrieb-deutschland@jungheinrich.de

Website: www.jungheinrich.de