Galaxie in der Cloud

Ganz im Zeichen des Antriebssystems Galaxie steht der Messeauftritt von Wittenstein ( Halle 15, Stand F10). Seit dem Gewinn des Hermes Awards vor drei Jahren ist die Innovation in zahlreiche industrielle Anwendungen eingezogen und spielt dort die Vorzüge des Galaxie-Prinzips aus (wir berichteten in Ausgabe 6/2018). Zu sehen sind fünf unterschiedliche Baugrößen und auch eine neue Bauform. Darunter die Kompaktausführung Galaxie D in Baugröße 085 für den Einsatz in kleineren Fräsköpfen und Handlingsachsen mit besonderen Anforderungen an Verdrehsteifigkeit und Spielfreiheit. Ferner das ultraflache Galaxie DF in den Baugrößen 110 und 135, das bis zu 30 % Baulänge einspart, sowie die Getriebevariante Galaxie GH mit einer optionalen Winkelvorstufe. Über flexible Geberschnittstellen lässt sich das Galaxie-Getriebe einfach in bestehende Maschinenkonzepte integrieren – was ebenfalls auf dem Messestand anhand einiger mit Galaxie-Kunden realisierten Applikationen zu sehen sein wird. Zudem zeigt Wittenstein erstmals die Übertragung von Betriebsdaten zwischen einem sensorisierten Galaxie-Antriebssystems und einer IoT-Cloud.

5. April 2018