Geolokalisiersystem sichert die Qualität in der Batteriemontage

Das Geolokalisiersystem Local Positioning System (LPS) von Sarissa bestimmt die Position von handgeführten Werkzeugen und den Händen des Werkers millimetergenau. Da es auch in unterschiedlichen Winkeln und Lagen zuverlässig unterstützt, wird es zur Qualitätssicherung in der Hochvoltspeichermontage eingesetzt. Das System unterstützt die Herstellungsprozesse in der Batteriemontage. Das System ist als reiner 3D-Koordinatenlieferant oder als flexibles Assistenzsystem mit Werkerführung erhältlich.

Der Hochvoltspeicher kann um bis zu 360° gedreht und in der Höhe verstellt werden. Unabhängig von der Lage oder dem Winkel des Werkstücks liefert das LPS von jeder Schraubposition die zugehörigen Koordinaten. Ob innerhalb der Fertigungslinie mit hoher Variantenzahl oder in Nacharbeitsstationen – durch die Verwendung eines herstellereigenen Assistenz- und Positionserkennungssystems kann sichergestellt werden, dass zufällige Montagefehler durch menschliches Fehlverhalten verhindert werden.

Positionserkennung in verschiedenen Winkeln

Das Werkzeug wird positionsgesteuert gesperrt beziehungsweise freigegeben oder erhält unterschiedliche Parametersätze. Die sichere Positionsbestimmung direkt benachbarter Schrauben mit Genauigkeiten im Bereich von wenigen Millimetern zeichnet die Sensorik auch dann noch aus, wenn der Sender in der Batteriefertigung um bis zu 70° vom Empfänger abgewendet wird. Unter bestimmten Bedingungen ist sogar ein Abwenden von 90° zulässig.

Markerlose Referenzierung in der Moving Line mit fahrerlosem Transportfahrzeug

Durch einen Datenaustausch zwischen dem Transportsystem und dem Sarissa-System ist auch eine markerlose Referenzierung möglich. Die Ortsinformation aus der Bandsteuerung kann verwendet werden. Das FTF wird kontinuierlich referenziert. Die Spannungsversorgung für das Sarissa-Referenztag kann dem FTF entnommen werden. Bewegliche Werkstücke in der Fließproduktion können von Empfänger zu Empfänger „weitergereicht“ werden. (ks)

