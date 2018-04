Größerer Arbeitsbereich mit siebter Achse

Anzeige

An einem Anwendungsbeispiel zeigt Rollon (Halle 17, Stand C32), wie auf Basis des Actuator System Line-Baukastens Roboteranwendungen um eine siebte Achse erweitert werden können. Dabei bewegt sich der komplette Roboter auf einer bodennahen Linearachse und bedient ein kartesisches Linearachssystem mit Teleskop-Feeder. Verfahren lassen sich kleine bis mittlere Roboter mit maximal 2 t Eigengewicht. Zum Aufbau der siebten Achse werden vorwiegend Tecline-Profile von Rollon eingesetzt. Prismatische Laufrollenführungen oder Profilschienenführungen in Kombination mit einem Zahnstangenantrieb garantieren laut Angaben hohe Dynamiken und ermöglichen eine hohe Belastbarkeit. Ihre Hauptanwendungsgebiete sind Robotik, Palettierung, Produktionsstraßen und Logistik. So kann der Knickarm-Roboter zum Beispiel auf der Linearachse parallel zu einer Produktionsstraße mitlaufen und dabei Manipulationen vornehmen. Auch zum mobilen Feeder-Roboter, der mehrere Aufgabepunkte für Werkstücke bedient, lässt er sich erweitern.

10. April 2018