Große Antriebsstränge vor Überlastschäden geschützt

Auch bei großen Anlagen und Maschinen sind es oft die kleinen Dinge, die vieles einfacher und besser machen. So leisten beispielsweise spielfreie Sicherheitskupplungen von R+W hervorragende Dienste für viele verschiedene Anwendungsfälle mit Ausrückmomenten in einer Range von 0,1 Newtonmeter bis sogar 20 000 Kilonewtonmeter. Zusätzlich können durch die verschiedenen Baureihen und Ausführungen viele Anwendungsfälle direkt aus dem Standardportfolio bedient und somit schnell geliefert werden. Kundenindividuelle Sonderlösungen entwickelt der Anbieter mit der hauseigenen Konstruktionsabteilung in enger Abstimmung mit der Anlagenkonstruktion. Sicherheitskupplungen sind ein entscheidender Faktor, um den reibungslosen Betrieb eines Motors zu gewährleisten. Sie schützen fragile Maschinenapplikationen vor Überlastschäden, die nicht nur teure Reparaturen nach sich ziehen, sondern auch einen kompletten Stillstand verursachen können. Beim Abschalten aufgrund einer Störung zählt deswegen jede Millisekunde.

19. April 2018