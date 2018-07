Günstiger als Bänder mit Luftfahrtzertifizierung

Anzeige

Das unidirektionale, trockene Carbonfaserband Cevotape von Cevotec besteht aus hochwertigen Kohlenstofffaser-Rovings und ist einseitig durch einen Copolyamid-Binder fixiert. Es dient als Alternative zu teuren, luftfahrtzertifizierten Faserbändern. Der Hersteller verarbeitet das Faserband (Spread Tow) in den Fiber Patch Placement Systemen der Samba Series. Aber es eignet sich auch zum Herstellen hochwertiger Laminate in anderen automatisierten Faserlegeprozessen wie AFP und ATL. Während der Produktion erfolgen eine Online-Breitenmessung über die gesamte Länge des Bandes sowie eine integrierte Qualitätsüberwachung, die eine homogene Filamentverteilung ohne wellige Kanten gewährleistet. Der einseitig aufgebrachte PA-Binder (Spunfab: PA1541, PA1300) wird bei Temperaturen von 90 bis 160 °C aktiviert. So kann das Band während der Verarbeitung einfach fixiert und bei Raumtemperatur gelagert werden.

29. Juli 2018