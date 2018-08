Hart, schlagfest und korrosionsbeständig

Anzeige

Bei Verschleißteilen aus Stabstahl (Biegeführungen, Ventilsitze, Düsen) entscheiden Härte, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit über die Lebenszykluskosten. Ebenso wichtig ist die gute Verarbeitbarkeit des Werkstoffs. Ugitech bietet nun erstmals einen Edelstahl an, der eigenen Angaben zufolge bei allen diesen Kriterien „hervorragende Werte“ erreicht. Ugima 4116N sei durch Zusatz von Nitrogen sehr hart und viel korrosionsbeständiger als Standardgüten wie EN 1.4125/AISI 440C und EN 1.4112/AISI 440B. Durch die Kombination mit verbesserter Zerspanbarkeit profitieren Hersteller hochbeanspruchter Verschleißteile und Anwender, heißt es. Als Wert für die Härte gibt Ugitech 57 HRC an, für die Beständigkeit gegen Lochfraßkorrosion ein Potenzial von 200 mV/ECS (in NaCl 0,02 M bei 23 °C und pH = 6,6) im vergüteten Zustand.

12. August 2018