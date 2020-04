Anzeige

Mit dem Handlingsystem HS flex heavy bringt Hermle ein leistungsfähiges, kompaktes sowie preislich attraktives Automationstool für größere Bauteildimensionen auf den Markt.

Das Handlingsystem HS flex heavy wurde so konzipiert, dass es an 5-Achsen-Bearbeitungszentren der Performance Line (C 400 und C 650) aber auch an Modelle der High-Performance-Line (C 32 und C 42) adaptiert werden kann. Erstmalig ist somit auch die C 650 automatisiert lieferbar. Das HS flex wird als komplette Einheit geliefert und adaptiert. Lediglich die Werkstückspeichermodule werden vor Ort montiert und justiert. Somit ist die Gesamtinstallation – auch die Hermle-Bearbeitungszentren werden fertig montiert geliefert – in kurzer Zeit möglich und der Anwender kann schnell mit den Bearbeitungen beginnen.

Flügeltüren mit Doppelfunktion

Das flache Mineralgussbett, auf welchem die drei Achsen der Handlingeinheit geführt werden, bietet einen ergonomisch sehr guten Zugang für den Bediener. Die beiden Flügeltüren sind mit einer Doppelfunktion belegt. Bei einem Werkstückwechselvorgang versperren sie den Zugang für den Bediener, während der Bearbeitung des Werkstückes geben sie den Zugang zum Arbeitsblickfeld und Arbeitsraum frei und versperren gleichzeitig den Zugang zur Handlingeinheit.

Handling bewegt bis zu 1200 kg

Die Dreh-, Hub- und Linearachsen der Handlingeinheit ermöglichen eine präzise Bewegung der – einschließlich Palette – bis zu 1200 kg schweren Werkstücke zwischen dem Rüstplatz, den Speichermodulen und dem Arbeitsraum des Bearbeitungszentrums. Bei einer Kranbeladung der Bearbeitungszentren können auch Werkstücke mit einem noch höheren Gewicht und Dimensionen in den Maschinenarbeitsraum eingebracht werden. Paletten bis zu 800 mm x 630 mm werden präzise bewegt. Die Werkstücke dürfen maximale 800 mm x 630 mm x 700 mm groß sein.

Zwei Speichermodule fassen 18 Paletten

Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf die Speichermodule. Im Standard ist ein Modul verbaut, optional lässt sich ein zweites Modul adaptieren. Die Module sind in Regalbauweise aufgebaut und bieten größtmögliche Individualität in der Paletten-/Werkstückauslegung. Es können bis zu drei Regalböden mit insgesamt bis zu neun Speicherplätzen pro Modul geordert werden. Somit stehen beim Einsatz von zwei Speichermodulen bis zu 18 Palettenplätze zur Verfügung.

Intelligente Auftragsverwaltung

Gesteuert und verwaltet wird das HS flex heavy wie auch die Palettenwechsler und das Robotersysten RS 05-2 über das Hermle-Automation-Control-System (HACS). Es ermöglicht eine intelligente Auftragsverwaltung. Durch die transparente Darstellung der Aufträge und erforderlichen Bedienerhandlungen werden die organisatorisch bedingten Stillstände reduziert und die Anlagenproduktivität maximiert. Kombiniert mit dem Hermle-Information-Monitoring-System (HIMS), das die Zustände der Maschine in Echtzeit aufzeigt und von jedem Tablett, Desktop oder Smartphone dargestellt werden kann, bilden die beiden Softwaretools einen wichtigen Baustein für den Industrie-4.0-tauglichen Einsatz der Hermle Bearbeitungszentren.