HMS Networks bietet PC-Karte mit vier Schnittstellen

Mit der CAN-IB 640/PCIe erweitert HMS Networks sein Ixxat-CAN-Interface-Portfolio um eine Variante mit je vier Schnittstellen für CAN-FD (CAN) und LIN. Bei der CAN-IB 640/PCIe handelt es sich um eine aktive Karte mit leistungsstarkem On-board Mikrocontroller. Die Karte sei in der Lage große Datenmengen in Echtzeit zu lesen, je nach Konfiguration zu filtern und mit einem Zeitstempel zu versehen. Alle Feldbusse sind über zwei D-Sub-9-Anschlüsse erreichbar, die zum Schutz der Karte und des PC-Systems galvanisch getrennt ausgeführt sind.

Einfache Anbindung an die Kundenanwendung

Fester Bestandteil der Ixxat-CAN-Kartenserie sind laut Hersteller umfangreiche Treiberpakete für Windows und Linux (inkl. SocketCAN). Die Treiber ermöglichen eine einfache und schnelle Entwicklung von kundenspezifischen Anwendungen – unabhängig vom Kartentyp – und ermöglich den flexiblen Wechsel zwischen den verschiedenen Kartentypen (USB, PCIe, PCIe Mini, Ethernet) ohne Anpassung der Kundensoftware. Ferner werde der parallele Betrieb mehrerer Ixxat-CAN-Interfaces unterstützt. Für Windows werden von HMS – neben einem bereits im Lieferumfang enthaltenen, einfachen Monitoring-Tool – auch zahlreiche Analyse- und Konfigurationstools angeboten.

Mehr zu den Tools: www.ixxat.de/can-interfaces

