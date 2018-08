Hochgenaue Abstandsmessungen

Anzeige

Der neue Laser-Sensor Opto NCDT 1750LL von Micro-Epsilon kommt in hochgenauen Abstandsmessungen bei metallischen oder strukturierten Oberflächen zum Einsatz. Dank seines ovalen Lichtflecks werden physikalisch bedingte Interferenzen kompensiert und stabile Messwerte ausgegeben. Dadurch kann der Sensor dort eingesetzt werden, wo herkömmliche Laser-Punkt-Sensoren an ihre Grenzen stoßen. Der Laser-Triangulationssensor ermöglicht hochgenaue Messungen auf strukturierte Oberflächen wie Schleifpapier, Schleifscheiben oder Gummi und auf glänzende Metalle. Herkömmliche Laser-Punkt-Sensoren kommen hier mit ihrem kleinen Lichtfleck an ihre Grenzen, da durch die Oberflächenstruktur eine homogene Reflexion des Laserlichts unterbunden wird und instabile beziehungsweise verrauschte Messsignale entstehen.

15. August 2018