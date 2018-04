Hohe Drehmomentdichte

Anzeige

Handlingsysteme für Produktionsanlagen stellen extreme Anforderungen an ihre Antriebssysteme. Um kurze Zykluszeiten und somit eine hohe Effizienz beim Bauteilhandling zu gewährleisten, müssen die Antriebssysteme hochdynamisch beschleunigen und verzögern sowie Verfahrwege mit hohen Drehzahlen schnell überbrücken können. Der in zehn Größen erhältliche Einbausatz der Baureihe CSG-2A von Harmonic Drive eignet sich ideal für solche Anwendungen. Als Wellgetriebe mit lebenslanger Präzision zeichnet er sich durch Spielfreiheit sowie höchste Übertragungs- und Positioniergenauigkeit aus, die aufgrund der prinzipbedingten Vorspannung des Getriebes über die komplette Lebensdauer aufrechterhalten wird, betont der Anbieter. Im Vergleich zu Standardwellgetrieben soll diese Baureihe bei unveränderten Abmessungen um 30 % höhere Drehmomente aufweisen (Spitzen-, Nenn-, Durchschnitts- und Kollisionsdrehmoment). Somit sind in der Anwendung höhere Beschleunigungen und Verzögerungen möglich und die Zykluszeiten können reduziert werden.

19. April 2018