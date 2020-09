Etikettiersystem von Herma funktioniert auf Wasserbasis

Anzeige

Das Etikettiersystem von Herma kommt völlig ohne Trägermaterial aus, arbeitet jedoch prozesssicher in der hohen Taktzahl, die in modernen Logistikzentren gefordert ist (mindestens 40 Etiketten pro Minute). Die Aktivierungseinheit für den zunächst nicht-klebrigen Haftkleber funktioniert rein auf Wasserbasis. Das Inno-Liner-System basiert auf einer speziellen mehrschichtigen Klebstoffausführung des Haftmaterials und der eigens dafür entwickelten Mikrozerstäubungseinheit. Nur in diesem Zusammenspiel erreicht der Kleber die gewünschte extrem hohe Haftung. Der Etikettenverwender ist praktisch frei in der Wahl des Etikettenpapiers und nicht mehr auf silikonisiertes Thermopapier angewiesen. Außerdem ist ein solches Etikett nicht teurer als ein klassisches Selbstklebeetikett.

