Hohe Präzision in rauen Umgebungen

Der Dosic von Sick ermittelt ultraschallbasiert und berührungslos das Durchflussvolumen leitender und nichtleitender Flüssigkeiten. Mit seinem Messkanal und dem Edelstahlgehäuse eignet er sich für Messaufgaben in hygienischen und rauen Umgebungen. Zur hohen Verlässlichkeit der Messergebnisse kommt eine robuste und kompakte Bauform in hygienischem Design. Dadurch sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten gegeben, auch in Applikationen mit beschränktem Platzangebot oder in aggressiven Medien. Zwei konfigurierbare Digitaleingänge und -ausgänge und bis zu zwei Analogausgänge sowie die IO-Link-Schnittstelle zur übergeordneten Steuereinheit sorgen für die richtige Ausgangsposition. Der IO-Link ermöglicht eine komplette Steuerung und Überwachung des Sensors.

12. März 2018