Hubtex: Wendiger Kompaktstapler für schwere Lasten 

Der Kompaktstapler Roxx von Hubtex ist bis zu 25 % schmaler und rund 20 % kürzer als klassische Frontstapler und in Tragfähigkeitsklassen von 8 t bis hin zu 30 t verfügbar. Die optional verfügbare elektrische Lenkung erzielt eine weitere Platzersparnis und weist im Vergleich zu Fahrzeugen mit elektro-hydrostatischem Antrieb einen um 30 % gesteigerten Wirkungsgrad auf. Durch eine neue, patentierte Einzelradlenkung verringert sich der Wendekreis erheblich, was im Vergleich zur Standardlenkung in einer zusätzlichen Platzersparnis im Wenderadius von 50 % resultiert.

Kompaktstapler in drei Ausführungen erhältlich

Um Kunden neben dem breiten Spektrum an Tragfähigkeiten auch eine hohe Flexibilität zu gewähren, bietet Hubtex die Hubmaste in drei Varianten an. Als Standardmodell ist ein 2-Stufen-Simplex-Hubgerüst mit einer Hubhöhe von 3.400 mm verfügbar, darüber hinaus ein 2-Stufen-Hubgerüst mit Vollfreihub (Duplex) und ein 3-Stufen-Hubgerüst mit Vollfreihub (Triplex).

Rundumsicht macht Lastentransport sicherer

Eine Gemeinsamkeit teilen sich die drei Hubmastvarianten: Sie nehmen zum einen schwere Lasten auf und bewegen diese sicher, zum anderen schränken sie den Fahrer im Zusammenspiel mit einer idealen Rundumsicht aus der Fahrerkabine nicht in seiner Sicht ein. Alle Modelle lassen sich von −-5 Grad bis zu +5 Grad neigen. Der Anbieter konzipiert für individuelle Kundenanforderungen auch zusätzliche Hubgerüstlösungen.

Leichter Zugang im Servicefall

Die Fahrerkabine lässt sich einfach umklappen, was im Falle eines Service-Einsatzes schnelle Reaktionszeiten und eine hohe Wartungsfreundlichkeit ermöglicht. Dafür wird ein Hebel, der unter der Kabine angebracht ist, abgenommen und neben dem Aufstieg eingesetzt. Der Fahrer pumpt anschließend die Kabine wie einen Wagenheber bis zum Anschlag nach oben. Ein Sicherungsbolzen rastet ein und die Kabine kann nicht zurückfallen. Zudem garantiert der modulare Aufbau des Schwerlast-Kompaktstaplers einen leichten Zugang für Wartungs- und Reparaturzwecke. Über das leicht zu bedienende Multifunktionsdisplay der neuesten Generation HIT3 hat er alle wichtigen Daten des Fahrzeuges im Blick. kf