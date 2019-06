Anzeige

Die Fraunhofer-Allianz Generativ lädt am 26. Juni zu ihrem Forum ein. Es geht um Themen der Hybridfertigung: Beleuchtet werden der maßgeschneiderte Energiequelleneinsatz zur hybriden Verarbeitung von Hochleistungswerkstoffen in der additiven Fertigung, ebenso die Kosteneffizienz bei der Kombination von Additive Manufacturing (AM) mit konventionellen Verfahren sowie Aspekte der additiven Multimaterialverarbeitung bei metallverarbeitenden Prozessen wie dem Laserstrahlschmelzen. Weiter auf der Tagesordnung stehen Vorträge zur Verbindung von additiv hergestellten Edelstahlkomponenten und Aluminiumgussteilen mittels Druckgussverfahren sowie zur Oberflächenbehandlung additiv gefertigter Bauteile. Zudem werden die durchgängige Gestaltung der additiven Fertigungskette in der digitalen Produktion sowie prozessbeeinflussende Eigenschaften wie der Fokusdurchmesser beim selektiven Lasersintern von Kunststoffen betrachtet. Erstmals auf der Agenda stehen Software & Prozesse, Kunststoff sowie Normung & Arbeitsschutz.

3. Juni 2019