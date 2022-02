Igus bietet neue Halbzeuge für Food und Verpackung

Igus erweitert sein Angebot an Iglidur Halbzeugen um vier Werkstoffe, darunter zwei für den Food-Bereich: das hitzebeständige Material Iglidur AC500 und der belastbare Werkstoff A250.

Iglidur AC500 hält hohen Temperaturen stand

Für die Fertigung von Sonderbuchsen, Rollen und anderen Gleitelementen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, hat Igus Iglidur AC500 entwickelt. Der FDA-konforme Hochtemperaturwerkstoff hält Temperaturen von bis zu 250 °C stand. Somit eignen sich Bauteile aus AC500 unter anderem für Gleitelemente in Backstraßen.

Iglidur A250 reduziert den Energieverbrauch

Ebenfalls gutgeeignet für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie sind die neuen Rundstäbe Iglidur A250. Sie eignen sich unter anderem für die Herstellung sogenannter Messerkantenrollen, die in der Umlenkung von Förderbändern zum Einsatz kommen. Der Werkstoff verringert dank seines reibungsarmen, schmiermittelfreien Trockenlaufs die benötigte Antriebsleistung. Wie AC500 ist auch A250 für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.

Iglidur H3 trotzt aggressiven Medien

Das strapazierfähige Material Iglidur H3 sowie der verschleißfeste Dauerlaufwerkstoff Iglidur E ergänzen das Programm.

Iglidur H3 ist ein Werkstoff, aus dem sich medienbeständige Bauteile fertigen lassen. Entwickelt wurde er vor allem für den Kontakt mit aggressiven Medien und den Einsatz in Pumpen, etwa in Kraftstoffpumpen. Das Material überzeugt in diesen Anwendungen dank seiner Strapazierfähigkeit und der geringen Feuchtigkeitsaufnahme mit einer langen Lebensdauer.

Iglidur E verbessert Präzisionsbewegungen

Bei Iglidur E lassen sich unter anderem Gleitlager fertigen, die in Kombination mit Aluminiumwellen schwingungsdämpfend sind. Eine Eigenschaft, die ruhige Bewegungen von Maschinen und Anlagen verbessert. In linearen schwenkenden Bewegungen in der Textilindustrie, Verpackungsindustrie, Druckindustrie und der Automatentechnik bietet der Werkstoff zudem gute Verschleißeigenschaften. (kf)

Kontakt:

Igus GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

Tel.: +49 2203 9649 0

Mail: info@igus.de

Website: www.igus.de

Hier finden Sie mehr über: