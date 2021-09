Igus: Dreilagige Energiekette erhält Reinraumklasse 1

Um Leitungen auf kompaktem Bauraum sicher zu führen, hat Igus die Energiekette E-Skin Flat entwickelt. In die flachen Profile lassen sich Leitungen und Schläuche schnell einlegen und im Wartungsfall austauschen. Der Anbieter setzt dabei auf einen besonderen Hochleistungskunststoff, der während des gesamten Entwicklungsprozesses im hauseigenen Reinraumlabor regelmäßig geprüft wurde. So ist die Energiekette in der Bewegung verschleiß- und abriebfest und erfüllt als einlagige Variante bereits seit ihrer Vorstellung 2019 die Reinraumklasse 1.

Dreilagige E-Skin Flat Energieführung im Test

„Da die Energieführung jedoch selten nur einlagig, sondern oftmals mit drei Lagen verbaut wird, war es unser Anspruch auch hier die höchste Reinraumklasse zu erreichen“, berichtet Peter Mattonet, Branchenmanager Reinraumtechnik bei Igus. Getestet wurde daher im Fraunhofer Institut IPA eine dreilagige E-Skin Flat Energieführung mit jeweils vier Kammern inklusive Stützketten, Leitungen und Schläuchen. An drei Punkten ermittelten die Prüfer dabei die Partikelemission im Betrieb. Die Kette erhielt im Test als einzige Energiekette für den Reinraum die ISO Klasse 1 nach der ISO 14644–1 bei einem Biegeradius von 70 Millimetern.

Anschlussfertiges Energiekettensystem

Die Energieführung ist je nach Anwendungsszenario frei konfigurierbar. Sie kann aus bis zu sechs Kammern pro Lage bestehen. Bei einem dreilagigen Aufbau sichern Stützketten in der untersten Lage die Stabilität der Kette. Speziell für den Einsatz in der E-Skin Flat hat Igus außerdem die CFCLEAN-Serie entwickelt. Die Leitungsadern können Energie, Motorsteuerungs-, Bus- und Ethernetsignale übertragen. So erhält der Anwender auf Wunsch ein direkt anschlussfertiges und zertifiziertes Komplettsystem für seinen Reinraum. (kf)

