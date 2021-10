Igus präsentiert 10-kg-Cobot mit Polymer-Wellgetriebe

Gerade einmal 10 kg wiegt der Cobot „Rebel“ von Igus. Seine Traglast liegt bei 2 kg, die Reichweite bei 700 mm. Durch den niedrigen Einstiegspreis von deutlich unter 4000 Euro inklusive Steuerung schon bei geringen Stückzahlen und den geringen Wartungsbedarf der schmierfreien Komponenten lässt sich der Rebel selbst dort einsetzen, wo sich der Einsatz von Robotik bisher nicht lohnte. Herzstück des Kunststoff-Leichtbauroboters ist ein integriertes Tribo-Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller. Elektronische Komponenten im Wellgetriebe ermöglichen eine Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK). Denn durch die Absolutwert-Encoder-Technologie können Kräfte wie auch Momente über den Motorstrom in Kombination mit der Winkelmessung ermittelt und sicher begrenzt werden. Dafür setzt Igus auf einen Doppelencoder, bei dem eine Messung vor und hinter dem Gelenk erfolgt, um Kräfte und Drehmomente zu erkennen und darauf reagieren zu können.

Kunststoff als Gamechanger in der Automatisierung

Viele neue innovative Ideen werden mit dem Cobot jetzt machbar, so der Anbieter: vom Einsatz auf einem fahrerlosen Transportsystem bis hin zur Nutzung als Barkeeper. „Viele junge Firmen zeigen derzeit, was mit Low Cost Automation alles möglich ist“, sagt Alexander Mühlens, Leiter Automatisierungstechnik bei Igus. „Unter anderem in der Textilindustrie, wie bei ADOTC. Hier übernimmt ein Igus Gelenkarmroboter die automatische Zu- und Abführung von Textilstücken zur Nähmaschine. Da die Energiepreise bei Robotern weltweit vergleichbar sind, lohnt sich diese automatisierte Produktion Made in Germany.“

Einstiegshürden für Robotik sinken weiter

Neben dem Preis senkt Igus auch weitere Einstiegshürden wie Komplexität oder Aufwand. So lässt sich der neue Rebel, wie auch die anderen Gelenkarm-, Delta- oder Linearroboter des Anbieters, ganz einfach testen und betreiben. Dafür hat Igus eine kostenlose Steuerungssoftware im Angebot. Selbst Laien können schon nach kurzer Zeit die Bewegungen des Roboters festlegen und simulieren, verspricht Igus. Betriebe sparen dadurch Kosten bei der Inbetriebnahme und machen sich von Integratoren unabhängiger.

Neuer Service hilft bei der Auswahl der richtigen Low Cost Automation Lösung

Wer weitere Unterstützung benötigt, kann auch auf den neuen RBTXpert Service zurückgreifen, der bei der Auswahl der richtigen Low Cost Automation Lösung hilft. Nach einem kostenfreien Online-Gespräch mit dem RBTXpert lässt sich die geplante einfache Automatisierung testen. Auf Basis der Tests kann der RBTXpert dann ein verbindliches Angebot mit Festpreis machen. Möglich macht das der Low Cost Automation Marktplatz RBTX.com auf dem sich Komponenten, Hardware und Software unterschiedlicher Hersteller finden. Sie sind im Zusammenspiel getestet und funktionieren zu 100 Prozent miteinander. Darunter befinden sich verschiedenste Roboterkinematiken, Kameras, GUIs, Gripper, Power Electronics, Motoren, Sensoren und Steuerungen. Gemäß des Ansatzes „Build or Buy“ können Kunden einzelne Komponenten für ihren Roboter oder bereits fertige Robotik-Lösungen konfigurieren und direkt bestellen. (kf)

Kontakt:

Igus GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

Tel.: +49 2203 9649 0

Mail: info@igus.de

www.igus.de

Hier finden Sie mehr über: