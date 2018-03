In kleinen Losen präzise fertigen

Anzeige

Danobat präsentiert technologisch hoch entwickelte Schleifmaschinen sowie Hartdrehmaschinen, die Schleifgenauigkeit erreicht.

Zu den Exponaten am Stand von Danobat gehört die Spitzenlosschleifmaschine Estarta-650. Sie ist als Antwort auf die aktuellen Hochgeschwindigkeitsanforderungen bei der Fertigung konzipiert und soll die Taktzeiten reduzieren sowie die Produktivität um bis zu 30 % steigern. Weitere Vorteile der Maschine sind die hohe Präzision und ihre Steifigkeit. Sie erreicht Umfangsgeschwindigkeiten von bis zu 120 m/s, während die Schwingungserzeugung minimiert wird. Die Schleifmaschine ist mit Linearmotoren, Granitmaschinenbett, einem neuartigen Dämpfungssystem und einem Mitnehmerkopf mit einer zusätzlichen Abstützung ausgestattet.

Seine langjährige Erfahrung im Schleifen und Drehen ließ der Hersteller in die hochpräzise Hartdreh- und Schleifmaschine LT-400 einfließen. Sie zeichnet sich durch hohe Qualität und Flexibilität aus und lässt sich an die Bedürfnisse des Kunden anpassen. Dadurch ist die Maschine für die Fertigung von Präzisionsteilen in kleinen Losen prädestiniert. Das Granitbett sorgt für hohe thermische Stabilität und Schwingungsdämpfung. Die Maschine bearbeitet harte Materialien hochpräzise und eignet sich daher für die Fertigung von Hydraulikbauteilen, Lagern, Spindelmuttern und Maschinenbauteilen.

10. März 2018