In-Tech: Neues Ready-to-use-Steuergerät

Anzeige

In-Tech stellt einen neuen Ladecontroller für die Automobilindustrie vor: Charge Control L ist ein vollwertiges Automotive-Steuergerät, mit dem Fahrzeughersteller das DC-Laden (Schnellladen) in ihren Fahrzeugen realisieren können. Es sei laut Hersteller das erste Produkt am Markt, welches die Functional Safety-Anforderungen erfüllt. Das System ist nach der Automotive-Norm ISO 26262 entwickelt und erfüllt den erforderlichen Sicherheitsstandard ASIL B. Das Steuergerät überwacht dazu beispielsweise die Temperatur am Ladestecker, die Status-LEDs und die Steckerverriegelungen.

Ready-to-use und Übernahme der kompletten Ladekommunikation

Hauptzielgruppe für den Ladecontroller sind Hersteller von Nutzfahrzeugen wie Bussen, Trucks und anderen Sonderfahrzeugen, welche in der Regel mit Gleichstrom laden. Diesen Kunden bietet Charge Control L eine Ready-to-use-Lösung: Das Steuergerät wird über den CAN-Bus ins Fahrzeug integriert und übernimmt die komplette Kommunikation mit der Ladesäule sowie die Überwachung des Ladevorgangs. Zusätzlich kann es an einen Onboard-Charger angeschlossen werden, um AC-Laden zu ermöglichen und ältere Architekturen mit ISO-15118-Funktionalitäten zu erweitern. Der Controller erfüllt die Ladestandards ISO15118 bzw. DIN70121 für DC-Laden sowie IEC61851 und ISO15118 für AC-Laden.

www.in-tech.com

In-Tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

Tel.: +49 89 452 456–0

Mail: in-tech@in-tech.com

Web: www.in-tech.com

Hier finden Sie mehr über: