Industrierouter mit Security-Chip

Für eine sichere Kommunikation in der Produktion hat MB Connect Line (Halle 8, Stand A04/1) eine neue Generation an Industrieroutern entwickelt. Die Geräte der Linie mbNET sind mit einem integrierten Security-Chip ausgestattet, der als sicherer Safe für Passwörter, Zertifikate und Schlüssel dienen soll. Die Chips sind laut Hersteller weder auslesbar noch manipulierbar – auch nicht durch einen Hardware-Hack. Die Daten von Prozessen und Anwendungen sind jeweils in einem verschlüsselten Container abgelegt und sowohl gegeneinander als auch nach außen gegen Ausspähung und Manipulation abgesichert. Für die Sicherheit des Routers selbst sorgt ein fest programmierter Bootloader. Er akzeptiert nur signierte Firmware-Updates, die zum hinterlegten Sicherheitszertifikat passen. Andernfalls startet der Router mit der bisherigen Firmware.

12. April 2018