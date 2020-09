Anzeige

Der Arbeitsalltag muss auch in Zeiten von Corona effizient organisiert werden. Der Visualisierungs- und Planungsmittel-Spezialist Weigang hat dafür verschiedene Hinweis- und Schutzprodukte zusammengestellt.

Zum spezifischen Portfolio gehören Lösungen rund um die Themen Infektionsabwehr, Information und Kennzeichnung. Sie unterstützen nicht nur die konsequente Umsetzung der Non-Contact- und Keep-Distance-Regeln, sondern ermöglichen auch die Organisation agiler und mobiler Arbeitsweisen. Herausragend sind in dieser Hinsicht die Schutzscheiben- und Schutzwand-Systeme, heißt es. Es handelt sich dabei um eine praktische und variable Baukasten-Lösung zur Abwehr von Tröpfcheninfektionen, die sich an verschiedene Arbeitsplatz-Situationen anpassen lässt. Dazu stehen neben unterschiedlich großen Polycarbonat-Sichtscheiben mit integrierten Tragegriffen auch Klemmfüße und Stecksockel aus weiß beschichteten Birken-Multiplex zur Verfügung. Mit diesen Komponenten lassen sich einfache Face-to-Face-Aufstellungen, 90-Grad-Ecklösungen oder komplexe Geometrien in U-, Z- und X-Form für mehrere Arbeitsplätze realisieren. Damit der Anwender rasch zum Ziel kommt, hat der Hersteller einige aufbaufertige Sets konfiguriert, die sich auch nachträglich ergänzen lassen. Zudem überzeuge das Schutzscheiben-System durch ein stilvolles und elegantes Design.

Kontakt:

Weigang Vertriebs GmbH

Bahnhofstraße 27

96106 Ebern

www.weigang.de