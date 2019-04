Infrastuktur für Künstliche Intelligenz

Anzeige

Eine skalierbare Lösung für industrielle KI-Anwendungen bietet das Infrastruktur-Konzept des Smart-Factory-KL-Partnerkonsortiums am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) (Halle 8, Stand D18).

Die Infrastrukturknoten des sternförmig skalierbaren Installationskonzepts unterstützen unabhängige Produktionsinseln mit mehreren Modulen. So kann eine Produktionsanlage schnell und flexibel rekonfiguriert werden. In diesen Knoten steht Rechenleistung über Edge Computing für Industrial-Intelligence-Anwendungen zur Verfügung. Eine beispielhafte Anwendung für Edge Computing in der Infrastruktur-Box ist die Anzeige von Verbrauchsdaten der einzelnen Module direkt an der Box. So kann der Produktionsmitarbeiter die Daten schnell sehen und den angeschlossenen Modulen zuordnen. Dies vereinfacht die dezentrale Überwachung der Anlagenfunktion und ermöglicht, Fehlfunktionen in den Produktionsmodulen durch die Auswertung der Versorgungsdaten zu analysieren und die notwendigen Wartungsschritte einzuleiten. Neu hinzu kommt, dass die SmartFactory-KL die Datenübertragung zwischen Infrastruktur und Server über die Echtzeittechnologie TSN (Time-Sensitive Networking) realisiert. Mit Hilfe von TSN kann anhand von Prioritätsklassen flexibel entschieden werden, welche Daten priorisiert werden müssen. So wird in einem überlasteten Netzwerk beispielsweise gewährleistet, dass ein Modul prozesssicher ist, also verbindlich, weiterarbeitet wird.

1. April 2019