Anzeige

Mit dem Simplycan bietet HMS unter der Marke Ixxat einen preiswerten PC-CAN-Adapter an, der ohne Treiberinstallation mittels API-Schnittstelle schnell und einfach in Kundenanwendungen integriert werden kann. Der Adapter eignet sich für den mobilen und stationären Einsatz mit galvanisch isolierter CAN Highspeed-Schnittstelle und Sub-D9 CAN-Anschluss. Unter Windows 10 und Linux ist für den Betrieb der Hardware keine Treiberinstallation erforderlich, da der Adapter automatisch als USB-COM-Schnittstelle erkannt wird. Kundeneigene Anwendungen wie etwa Diagnose, Konfiguration oder Inbetriebnahme können somit ohne Treiberinstallation direkt genutzt werden. Es werden die Programmiersprachen C, C# und Python unterstützt.