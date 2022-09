Kager: Druckmessfolie visualisiert mechanische Drucklasten

Die Druckmessfolien von Kager sind ein Messmittel zur schnellen Bewertung von mechanischen Druckbelastungen. In robotergestützten und handhabungstechnischen Anwendungen dienen sie beispielsweise der Abstimmung und Visualisierung von Lastverteilungen auf Oberflächen sowie Verbindungs- und Kontaktstellen. Für einfache Sichtprüfungen lassen sie sich anhand einer Farbskala auswerten. Für höhere Anforderungen an die Genauigkeit gibt es eine Spezialsoftware.

So funktioniert die Druckmessfolie

Die Druckmessfolie wird zwischen die Wirk- oder Kontaktflächen gelegt. Im Augenblick der Druckausübung zerplatzen dann im Inneren der Multilayerfolie abertausend kleine Mikrofarbkapseln und „zeichnen“ ein magentafarbenes und irreversibles Abbild von den aufgebrachten Kräften bzw. Lasten. Aktuell stehen die Messfolien in neun Varianten zur Verfügung, mit denen sich mechanische Druckbelastungen von 0,05 Nmm-2 (Extreme Low) bis 300 Nmm-2 (Super High) bestimmen lassen.

Typische Einsatzgebiete sind Passprüfungen in der Baugruppenmontage, Belastungstests in der Verpackungstechnik, Abrollversuche in der Reifenentwicklung oder Materialtests für die Medizintechnik. kf

