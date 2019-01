Kleine Lose in höchster Präzision

Anzeige

Beim Modell KD 400 von DMT (Halle 5, Stand C16) handelt es sich um eine manuelle Drehmaschine mit dezentraler Antriebstechnik. Bei ihr kann der Werkzeugschlitten in X- und Z-Achse sowohl manuell per Handrad als auch elektrisch (und gleichzeitig) in X- und Z-Achsenrichtung verfahren werden. So lassen sich sowohl einzelne Werkstücke als auch komplizierte Kegel- oder Kugelgeometrien wirtschaftlich und nachvollziehbar fertigen. Die Drehmaschine eignet sich aufgrund der manuellen Bedienung auch für den Lehrbetrieb und entspricht den neuesten Sicherheitsstandards. Gemäß der Baumusterprüfung durch die Berufsgenossenschaft und der Einhaltung der ISO 23125 sowie ISO 13849 entspricht sie den neuesten Sicherheitsstandards.

28. Januar 2019