Sicherheitsschaltung: Kleinsteuerung von Pilz übernimmt Industrial Security und Safety

Die konfigurierbare Kleinsteuerung PNOZ-Multi 2 von Pilz übernimmt als Systemlösung neu nicht nur Aufgaben der Maschinensicherheit, sondern auch der Zugangskontrolle.

Auf dem Weg zur vernetzen Produktion ist das Thema sichere Zugangsberechtigung ein wesentlicher Baustein. Im Verbund mit der Ausleseeinheit Pit-Reader des Betriebsartenwahl- und Zugangsberechtigungssytems Pit-Mode übernimmt die Steuerung PNOZ-Multi 2 ein effizientes Zugangsmanagement. Neu ist der Anschluss von bis zu vier Ausleseeinheiten an das Basisgerät PNOZ m B1 der Kleinsteuerung. So lassen sich nun auch verkettete Maschinen sicher managen. Der Aufwand für Hardware lasse sich so minimieren. Die Möglichkeiten der erweiterten Systemlösung reichen von der einfachen Freigabe über die Authentifizierung für bestimmte Maschinenteilfunktionen bis hin zu einer komplexen hierarchischen Berechtigungsmatrix. So lassen sich Zugangsberechtigungen mit hohem Manipulationsschutz anwenderfreundlich konfigurieren. Das vereinfacht das Manipulations-Management und reduziert Maschinenstillstände.

Mittels der Funktionsbausteine in Verbindung mit dem Pit-Reader kann an Maschinen und Anlagen die sichere Betriebsartenwahl bis PL d/SIL CL 2 einfach konfiguriert werden. Für die sichere Betriebsartenwahl stehen hier neu zwei komfortable Anwendungslösungen – entweder über Taster oder über Touch-Panel – zur Auswahl. Die Berechtigung zur Anwahl einer Betriebsart erfolgt bei beiden Varianten über die Ausleseeinheit Pit-Reader und entsprechend konfigurierte RFID-Keys.

Die Anwahl der Betriebsart mittels Taster kann über handelsübliche Drucktaster erfolgen. Einen Mehrwert für Anwender bietet das neuartige Mehrtastenelement PIT oe4S von Pilz: Es umfasst bis zu fünf Betriebsarten. Sie können über die vier auf dem Mehrtastenelement vorhandenen Einzeltaster separat angewählt werden. Die platzsparende Lösung ist im Bedienfeld integrierbar und macht weitere Einzeltaster überflüssig. Die sicherheitstechnische Auswertung der Betriebsart erfolgt bei dieser Variante über PNOZ-Multi 2. Die Variante stellt generell eine kostengünstige Alternative dar, da zudem Kosten für weitere Visualisierungs-Hardware entfallen.

Müssen Anwender ihre Anlage komplett im Blick behalten, können sie alternativ auch über die Bedien- und Visualisierungsterminals PMI-Visu die sichere Anwahl der Betriebsart umsetzen. Diese Variante über Touch-Panel ist vor allem bei weit verzweigten Anlagen mit mehreren, voneinander entfernten Arbeitsbereichen von Vorteil.

