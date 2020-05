Knieschutz-Polster von Schallenkammer hält magnetisch

Anzeige

Das neue Knieschutz-Polster von Schallenkammer Magnetsysteme haftet an allen eisenhaltigen Flächen von Maschinen und Anlagen. Mit einem einzigen Handgriff lässt es sich anbringen, versetzen und wieder abnehmen.

Das 50 mm dicke Spezialkissen vermeidet Stöße auf Kniegelenke und entschärft harte Druckflächen von Abdeckungen, Verkleidungen und Gehäusen. Da es magnetisch haftend ist, lässt es sich werkzeugfrei mit einem Handgriff an jeder eisenhaltigen Fläche in der Fertigung, an der Montagelinie, im Lager oder in der Kommissionierung anbringen. Ebenso einfach kann es wieder abgenommen und woanders neu positioniert werden. In der Pause dient es als Sitzkissen.

Das Polster hat ein Standardformat von 700 x 250 x 50 mm (L x B x H), wird auf Kundenwunsch aber auch in anderen Abmessungen gefertigt. Sein dunkelgrauer Kunststoffbezug ist robust und lässt sich feucht abwischen. Im Inneren befindet sich eine hochwertige Schaumstoffeinlage, und in der Rückseite ist eine Magnetfolie eingearbeitet, die den rutschfesten Halt an jeder eisenhaltigen Fläche sicherstellt. Es kann solo oder in Gruppen nebeneinander angebracht werden, sodass sich auch größere Flächenabschnitte – etwa an Förderbändern – verkleiden lassen. In vielen Fällen dürfte sich der Knieschutz als Alternative zu Knieschon-Bandagen oder -Kappen erweisen, denen es oft an Trage- und Befestigungskomfort mangelt.

Schallenkammer Magnetsysteme GmbH

Wachtelberg 30

97273 Kürnach

Tel. +49 9367 989770

www.schallenkammer.de