Die Servomotoren sind in den Baugrößen 45 bis 132 mit Wasserkühlung verfügbar. Die Hauptantriebe sind von Baugröße 100 bis hin zur Baugröße 280, die Torquemotoren von Baugröße 135 bis Baugröße 560 in wassergekühlter Ausführung erhältlich. Pluspunkt der neuen Wasserkühlung bei den Servomotoren der Baugröße 45 und 56 sei, dass die Wasserkühlung direkt im Motorgehäuse untergebracht ist und nicht in einer zusätzlichen Ummantelung. Damit sind die Abmaße der wassergekühlten Servomotoren die gleichen wie bei den ungekühlten Varianten. Die höhere Leistung geht also nicht zu Lasten der Kompaktheit. Die Kühlung der Motoren kann neben Wasser auch mit Öl erfolgen. Ein Vorteil für servohydraulische Systeme, die bereits Öl in der Maschine verfügbar haben.

