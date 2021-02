Anzeige

Mit dem neuen Portfolio im Bereich wassergekühlter Motoren hat der Antriebsspezialist Baumüller sein Produktprogramm vom Servomotor in der Baugröße 45 bis hin zum Torquemotor der Baugröße 560 erweitert. Zahlreiche Anwendungen zum Beispiel in der Textilindustrie, der Kunststoffverarbeitung oder in Umform- und Biegemaschinen profitieren von den Vorteilen der wassergekühlten Motoren. Wie es heißt, soll die Leistung der wassergekühlten Servomotoren im Vergleich zur ungekühlten Variante um bis zu 50 % höher sein. Motoren können so kleiner dimensioniert werden, sie erreichen höhere Dynamik und das bei gleichzeitig hohen Drehmomenten, die durch die sehr guten Kühleigenschaften möglich werden. Ein wichtiger Vorteil sei zudem, dass die Wärme direkt am Motor abgeführt wird. Motoren können so in der Maschine nah zusammen verbaut werden, ohne dass das System überhitzt. Das Antriebssystem fällt damit deutlich kompakter aus. Die Kühlung der Motoren kann neben Wasser auch mit Öl erfolgen. Ein Vorteil für servohydraulische Systeme, die bereits Öl in der Maschine verfügbar haben.

