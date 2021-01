Anzeige

Die neue Wärmebildkamera thermoIMAGER TIM QVGA von Micro-Epsilon vereint kompakte Baugröße, hohe Auflösung und Geschwindigkeit. Somit ist sie exakt auf die zuverlässige Überwachung industrieller Prozesse abgestimmt. Mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 80 Hz und einer Auflösung von 382 x 288 Pixeln arbeitet die Kamera laut Hersteller dynamisch und sicher im Temperaturbereich von -20 bis 900° C. Zudem ist ein Sondermodell für Temperaturen bis 1500° C erhältlich.

Die Baugröße der Wärmebildkamera liegt um 40 % unter der des Vorgängermodells, heißt es. Dadurch lasse sie sich noch einfacher in industrielle Prozesse einbinden, beispielsweise bei Überwachungsaufgaben im 3D-Druck oder zur 100 %-Kontrolle in Spritzgussprozessen. Die Kamera ist nach Schutzart IP 67 klassifiziert. Die thermische Empfindlichkeit liegt bei 40 mK, die Bildwiederholfrequenz bei 80 Hz.

Verschiedene Optiken der Wärmebildkamera für jeweilige Messaufgabe

Der thermoIMAGER TIM QVGA kann per USB betrieben werden. Micro-Epsilon bietet verschiedene Optiken an, wodurch die Wärmebildkamera an die jeweilige Messaufgabe angepasst werden kann. Im Lieferumfang sind zudem ein gut dokumentiertes SDK mit zahlreichen Beispielen und die Analysesoftware TIMConnect-Software enthalten, über die die Kamera parametriert wird und die Visualisierung der Wärmebilder möglich ist, heißt es.

Zudem ist die Wärmebildkamera mit einem Laser-Sperrfilter ausgestattet und überwacht die Schmelztemperatur des Kunststoffpulvers. Bei dieser Applikation sind besonders die kleine Bauform der Wärmebildkamera und ihre Temperaturstabilität von Vorteil. Eine Kühlung ist bei bis zu 70° C Umgebungstemperatur nicht notwendig. Die schnelle Bildwiederholfrequenz von bis zu 80 Hz ist ideal für Prozesse mit hoher Dynamik. Verglichen mit einem Pyrometer misst der thermoIMAGER TIM QVGA nicht nur punktuell die Temperatur, sondern erfasst das gesamte Pulverbett mit hoher Auflösung und nur einem Schuss.

