Anzeige

Um Musik in erstklassiger Qualität genießen zu können, braucht es keiner überdimensionierter HiFi-Anlage. Das kompakte Soundsystem Art kubus w3 2.1 begnügt sich mit wenig Fläche, bietet aber raumfüllenden Klang, der dank des ausgetüftelten Subwoofers fein austariert ist. Im weißen Holzgehäuse (305 x 125 x 185 mm) mit minimalistischem Design steckt die Power von 36 Watt RMS. Der Alleskönner unter den Kompakten bietet UKW-Radio ebenso wie das glasklare Digitalradio DAB+ sowie Internetradio mit mehr als 40.000 Sendern samt Podcasts aus aller Welt. Titel der eigenen CD-Sammlung (auch mp3-CD, CD-R, -RW) lassen sich über den CD-Spieler genießen. Wer lieber streamen möchte, kann dies via Spotify, Deezer, Tidal, Napster oder Qobuz über das kubus-w3-Mini-Soundsystem. Musik vom Smartphone oder Tablet wird über USB oder drahtlos per Bluetooth-Schnittstelle überspielt. Außerdem enthalten sind Uhrzeit und eine Weckfunktion mit zwei Weckzeiten. Das dimmbare, 2,8“ große Farbdisplay zeigt Cover, Senderlogos und die Titelinfo. Steuern lässt sich das Klangwunder per Fernbedienung oder über eine kostenlose App (IOS und Android).

www.wissenschaft-shop.de

Artikel-Nr. 804520

2. Dezember 2019