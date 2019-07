Anzeige

Dank hydraulischem oder pneumatischem Bypass-Schalter lassen sich die stromlos funktionierenden Proportionaldosierer von Dosatron in sensorische Anlagen mit internen und externen Steuerungssignalen integrieren.

Die LDT Dosatron Proportionaldosierer der Baureihen D3 und D8 bieten bislang die Möglichkeit, das Ansaugen des Konzentrats mittels eines manuell zu betätigenden On/Off-Schalters (Bypass) zu unterbrechen, sodass durch den Dosierer nur reines Wasser fließt. So kann zum Beispiel bei Reinigungsaufgaben mit einem flüssigen Reiniger anschließend einfach mit Wasser nachgespült werden, indem der Schalter von On auf Off verstellt wird.

Um dieses technische Merkmal auch in automatisierten Systemen nutzen zu können, hat Dosatron einen hydraulischen beziehungsweise pneumatischen Bypass-Schalter entwickelt und auf den Markt gebracht. Trotz der einfachen und stromlosen Funktionsweise des Proportionaldosierers, kann der Dosatron nun vollständig in sensorische Anlagen mit internen und externen Steuerungssignalen eingebunden werden. Während bereits der Wasserstrom anlagenseitig angepasst werden kann, besteht jetzt auch die Möglichkeit mittels eines hydraulischen oder pneumatischen Signals das Konzentrat hinzuzufügen oder zu unterbrechen.

Diese Art der Steuerung kommt unter anderem bei der Teilereinigung zum Tragen, wo einerseits Wasser auf Grund von heißen Reinigungsbädern verdunstet nachgeführt werden muss. Zum anderen kann gezielt Wasser nachgeführt werden, um eine andere Konzentration des Bades zu erreichen.

Der neue Bypass-Schalter kann bei vorhandenen Proportionaldosierern einfach nachgerüstet werden.

1. Juli 2019