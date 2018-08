Kräfte wirtschaftlich im Griff

Anzeige

Zum 30.000 Artikel umfassenden Sortiment von Hecht Kugellager zählen preisoptimierte Schrägkugellager der zertifizierten Eigenmarken HKC und HKW in ein- und zweireihiger Bauweise. Einreihige Schrägkugellager sind für die Aufnahme radialer und einseitig axial wirkender Kräfte ausgelegt und kommen beispielsweise bei Spindeln oder in Motoren mit vertikaler Achslage zum Einsatz. Für Anwendungen, bei denen beidseitig große Axialkräfte wirken – wie etwa in Pumpen, Landmaschinen, Kompressoren – eignen sich die zweireihigen Schrägkugellager mit oder ohne Füllnut. Die Produkte sind sofort lieferbar.

19. August 2018

