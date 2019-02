Kraftpakete für maritime Hubanwendungen

Anzeige

Die robusten Jack-up-Getriebe von Bonfiglioli finden ihren Einsatz vor allem in Hubplattformen oder -schiffen und müssen neben den hohen Leistungsanforderungen auch die Bedingungen auf hoher See erfüllen. Alle Antriebe sind abgenommen nach den Normen des American Bureau of Shipping (ABS). Zertifikate von Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd (DNV GL) und der China Classification Society (CCS) sind ebenso verfügbar. Von 163.000 bis 1,245 Mio. Nm reicht das Drehmomentenspektrum für die Hubanwendung, die Haltekräfte reichen von 263.000 bis 1,766 Mio. Nm. Die mehrstufigen Planetengetriebe auf der Grundlage der Serie 700T können von hydraulischen oder elektrischen Motoren angetrieben und mit Parallelwelleneinheiten kombiniert werden, um in begrenzten Bauräumen Platz zu finden.

25. Februar 2019