Kühlen mit externen Ölkühl-Anschlüssen

Dank seiner kompakten Abmessungen lässt sich der koaxiale Planetenantrieb 711C 2 B von Bonfiglioli mit einem Abtriebsdrehmoment von bis zu 25.000 Nm in der Windentrommel unterbringen. Öldichtung, Zahnradprofile und Lager sind robust und vibrationsarm und bieten somit eine dauerhafte und zuverlässige Lösung. Die Konstruktion des Getriebeflansches erleichtert die Montage, hält harten Umgebungsbedingungen mit Umgebungstemperaturen von -25 bis zu +50 °C stand und vereinfacht die Wartung dank seiner Lebensdauerschmierung. Externe Ölkühl-Anschlüsse sind verfügbar, um auch bei hohen Umgebungstemperaturen zu arbeiten. In diesem Fall kann das Getriebe mit einem Getriebeöl-Temperatursensor ausgestattet werden, der eine Überwachung ermöglicht. Zudem ist der Antrieb direkt an die Elektromotoren angeschlossen.

3. August 2018