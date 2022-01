Kuka präsentiert Hygienic Oil Roboter für die Lebensmittelindustrie

Für Schmierstoffe, die in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, gelten ganz besondere Anforderungen. Das neue Hygienic Oil (HO) Roboter-Portfolio von Kuka ist darauf ausgerichtet: Alle Roboterachsen inklusive Energiezuführungen sind mit zertifizierten NSF H1-Schmierstoffen ausgerüstet, um potenzielle Kontaminationen zu vermeiden. Das eröffnet neue Wege für die Automatisierung in der Lebensmittelproduktion.

Die HO-Roboter decken Traglasten von 6 bis 240 kg und Reichweiten von 900 bis 3.200 mm ab – für einen Einsatz entlang der gesamten Prozesskette. Das umfasst alle Roboterfamilien: vom KR Agilus bis zum KR Quantec PA mit noch schnelleren Taktzeiten. Das helle Farbdesign in Lichtgrau macht es besonders leicht, Verunreinigungen am Roboter zu erkennen. Die Grundachsen sind nach Schutzart IP65 gegen Staub und Wasser geschützt, die Handachsen nach IP67.

Klarlackversiegelung sorgt für glatte Oberflächen

Das HO-Roboter-Portfolio erfüllt Hygieneansprüche gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG beziehungsweise DIN ISO 14159. Eine Klarlackversiegelung sorgt für glatte und gut zu reinigende Oberflächen. Die Wartungsintervalle sind identisch mit denen der Standardroboter. Das Design des Kleinroboters KR Agilus in der Ausführung als Hygienic Machine zum Beispiel ermöglicht den Einsatz in der Rohverarbeitung von Lebensmitteln und Medikamenten. Zudem ist er widerstandsfähig gegen chemische Reiniger. Das gilt auch für den KR Delta in Edelstahlausführung. (ks)

Kontakt:

Kuka Deutschland GmbH

Zugspitzstraße 140

86165 Augsburg

Tel.: +49 821 797-50

Mail: kontakt@kuka.com

Website: www.kuka.com

Hier finden Sie mehr über: