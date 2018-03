Kundenindividuell und zukunftsweisend

Anzeige

Die Innovationskraft seiner Spezialstähle zeigt Schmolz+Bickenbach am Beispiel leistungsfähiger Komponenten aus verschiedenen Hightech-Branchen.

Gewicht einsparen, mehr Leistung bringen, eine hohe Sicherheit und Komfort gewährleisten – egal ob in Antriebs-, Brems- oder Assistenzsystemen: Hochleistungsstahl trägt zur Produktion fortschrittlicher und energieeffizienter Fahrzeuge bei. Aber auch funktionale, formschöne Elemente, wie Kunststoffgüsse von Scheinwerfern und Armaturen, setzen den Einsatz hochwertiger Stahlprodukte voraus. Und auch in der Luft- und Raumfahrt sind die hochwertigen Werkstofflösungen unverzichtbar. Nichtrostende Edelstähle und Edelbaustähle ermöglichen die Herstellung sicherheitsrelevanter Bauteile, wie Bremskomponenten, Wellen sowie Kraftstoff- und Luftverteiler. Die Schmolz+Bickenbach-Gruppe präsentiert Exponate der Hochleistungskomponenten in einer Spezialstahlausstellung am Messestand auf der Wire.

Für die zukunftssichere Förderung und Nutzung der begrenzten Ressource Energie kommen korrosionsbeständige und hochbelastbare Stahlprodukte zum Einsatz. Ob als hochdruckbelastete Bolzen im Rotor von Windkraftanlagen oder als leckagesichere Rohrleitungen und Ventile für die Öl- und Gasförderung in der Tiefsee – mit seinem fundierten technologischen Know-how ermöglicht der weltweit agierende Stahlkonzern eine anforderungsgerechte Werkstoffqualität.

