Kunststoffgehäuse GH02KS002 von Wöhr optional mit IP68 verfügbar

Anzeige

Ab sofort sind die Kunststoffgehäuse der Serie GH02KS002 von Wöhr optional in IP68 verfügbar. Durch diese erhöhte Schutzart, welche durch den Einsatz einer geschlossenen Silikondichtung auch ausgezeichnete Temperatureigenschaften erreicht, können die Gehäuse bis zu 60 min lang 1 m tief im Wasser untergetaucht werden, ohne dass dieses in die Kunststoffgehäuse eintritt. Dadurch ergeben sich vielfältige Einsatzbereiche in allen Branchen mit hohen Anforderungen an den Schutz der eingebauten Elektrik und Elektronik, insbesondere im Außenbereich (Polycarbonat). Auch gegen den Eintritt von Staub schützen diese Gehäuse bestens.

Die wasserdichten Gehäuse sind in verschiedenen Varianten verfügbar, egal ob in lichtgrau (PC; ähnlich RAL 7035) oder dunkelgrau (ABS; ähnlich RAL 7001) oder mit transparentem Deckel. Die vielfältige Größenauswahl von 64 x 58 x 35 mm bis 160 x 160 x 90 mm deckt viele Bedarfe und Applikationen ab. Die Gehäuseserie kann mit passendem Zubehör wie Scharnieren, Wandlaschen oder Montageplatten an Ihre Anwendungen angepasst werden. (ks)

Kontakt:

Richard Wöhr GmbH

Gräfenau 58-60

75339 Höfen/Enz

Tel.: +49 7081 9540–0

Mail: Richard@WoehrGmbH.de

Website: www.woehrgmbh.de

