Lackierer auf Digitalisierungskurs

Digitalisierung Der Fokus der VDMA-Oberflächentechnik am Gemeinschaftsstand in Halle 5 liegt in diesem Jahr auf den Themenund OPC UA.

Gerade erst hat der VDMA-Arbeitskreis Digitalisierung der Fachabteilung Oberflächentechnik gemeinsam mit der OPC Foundation die Joint Working Group VDMA OPC Surface Technology Initiative gegründet. Deren Kickoff-Meeting findet am 1. April im Rahmen der Hannover Messe statt. Unterstützt wird das Kickoff durch die Deutsche Messe als Partner der Veranstaltung. „Die Hannover Messe zeigt den neuesten Stand der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen und ist so der passende Rahmen für das Kick-Off unserer Joint Working Group für die Digitalisierung in der Oberflächentechnik“, sagt Dr. Martin Riester, Referent der Fachabteilung Oberflächentechnik im VDMA. Im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis Digitalisierung der Fachabteilung Oberflächentechnik im VDMA den Grundstein für die Initiative gelegt. Mit dem Kickoff der Joint Working Group wird das Thema gemeinsam mit der OPC Foundation weiterentwickelt. Ziel ist es, den Integrationsaufwand für Maschinen, Installationen und Geräte der Oberflächentechnik untereinander sowie mit Peripheriesystemen und Produktionsleitsystemen zu reduzieren.

Gestartet wird mit der Standardisierung des Datenaustauschs von Lackversorgungssystemen. An der ersten Companion Specification für die Lackiertechnik wirken derzeit folgende Unternehmen mit: b+m Surface Systems, Walther Spritz- und Lackiersysteme, J. Wagner, Rippert Anlagentechnik, Reiter, Venjakob, Wiwa Wilhelm Wagner und Erichsen.

1. April 2019