Logistik-Lösung von Schmale Logtec vermeidet Staus bei der Übergabe

Die Produktlinie AGV Connect von Schmale Logtec ist sowohl auf den Transport von Behältern (AGV Tote Connect) und Paletten (AGV Pallet Connect) als auch für Sonderlösungen wie Wagen mit Lenkrollen oder mobile Durchlaufregale (AGV Specials Connect) einsetzbar. Die Anbindung der Be- und Entladestation an die Fahrerlosen Transport Fahrzeuge (FTF) ermöglicht einen komfortablen Einstieg in die durchgängige Prozessautomatisierung.

Die Ladestationen bieten die Funktionen Puffern auf Schwerkraftbasis, Bremsen oder Separieren. So können die Ladehilfsmittel staudrucklos übernommen werden. Ebenso lassen sie sich horizontal und angetrieben übergeben. Die Trennung jedes einzelnen Behälters oder der Paletten erfolgt mit speziellen Trenneinrichtungen mit einer großen Spannweite der Gewichte – bei Behältern etwa von 1 bis 35 kg.

Kontakt:

Schmale Logtec GmbH

Industriestraße 27

34414 Warburg

Tel. +495641748010

www.schmale-logtec.com