Ladetorsystem Easy Install von Alpha Deuren spart 40 % Montagezeit

Anzeige

Das neu entwickelte Ladetorsystem Easy Install von Alpha Deuren spart bis zu 40 % Montagezeit. In der Praxis bedeutet dies, dass fünf statt drei Türen pro Tag in der gleichen Zeit eingebaut werden können. Das System besteht aus einem Sektionaltor und dem bereits werkseitig eingebauten Federpaket. Die Tragseile werden nicht mehr nach oben über eine Umlenkrolle geführt, sondern direkt von der Bodenkonsole zur Seiltrommel. Schienen, Paneele und Teile werden separat verpackt, so dass die Arbeiten effizienter ausgeführt werden können. Sektionen von drei Toren werden auf einer Palette zusammengefasst. Das spart Verpackungsmaterial, gleichzeitig sinken die Entsorgungskosten.

Die Zusatzkosten für die Vormontage übernimmt Alpha Deuren. Der Verkaufspreis des Easy Install liegt in gleicher Höhe wie beim DS-Schienensystem. Das Easy Install ist ab neun Toren in 40, 60 und 80 mm Iso-Paneelen erhältlich und somit ideal für Vertriebs- und Logistikzentren geeignet. Bei einer kleineren Anzahl ist es möglich, ein anderes Schienensystem (DS oder HF) zu wählen.

Kontakt:

Alpha Deuren International BV

Eekhegstraat 5

6942 GB Didam/Niederlande

Tel.: +31 316 228066

Mail info@alpha-deuren.nl

www.alpha-deuren.nl