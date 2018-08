Leicht und leistungsstark

Anzeige

Mit den neuen Akkupumpen B1 Battery und B2 Battery von Lutz lassen sich in Kombination mit den Pumpwerken in PP, PVDF und Edelstahl viele Flüssigkeiten in verschiedenen Tauchtiefen unterschiedlichen Gebinden fördern. Die neuen BLDC Motoren überzeugen mit hohem Wirkungsgrad von bis zu 70 %, hoher Akkulaufzeit und Lebensdauer, geringem Gewicht, einer geringen Lautstärke ≤ 70 dBA und sind stufenlos regelbar. Durch den Schnellverschluss kann der Motor sicher und einfach gelöst werden. Die austauschbaren, leistungsstarken Akkus mit Lithium-Ionen Technik ermöglichen, dass bis zu 2.500 l mit einer Akkuladung und einer Akkulaufzeit von 34 min bei maximaler Drehzahl abgefüllt werden. Das macht die neuen Akkupumpen zu mobilen Helfern im täglichen Arbeitsprozess.

22. August 2018