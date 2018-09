Leichte Installation auf Basisklemmen

Anzeige

Für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen in Industrie- und Bahnanwendungen eignen sich die steckbaren Relaismodule der Serie 2042 von Wago. Sie werden bei der Installation einfach auf die Basisklemmen des Reihenklemmensystems Topjob S aufgesteckt. Zwei Funktionen werden in einer Ebene zusammengeführt – so spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene. Die Installation ist dadurch nicht nur besonders schnell und einfach, sondern es werden auch Fehler bei der Verdrahtung vermieden. Die Relaismodule sind robust und widerstehen hohen Vibrations- und Schockbelastungen. So erfüllen sie die Anforderungen der Bahnnormen DIN EN 61373 (Vibration und Schock) und DIN EN 50121-3-2 (EMV). Zur universellen Einsetzbarkeit trägt auch der hohe Eingangsspannungsbereich von 16,8 bis 253 V bei.

9. September 2018

