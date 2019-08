Anzeige

Die öleingespritzten Schraubenkompressoren der Serien G 15L-22, GA 15-26 und GA11+-30 von Atlas Copco sind kostengünstige Alternativen zu Kolbenkompressoren und im Vergleich zu diesen deutlich leiser und effizienter. Der riemengetriebene G 15L-22 eignet sich für Betriebe mit niedrigem Druckluftbedarf beziehungsweise einer geringen Anzahl an Betriebsstunden. Er bringt eine einfache elektronische Steuerung mit. Per Fingertipp auf die Icons lassen sich Betriebsdruck, Laufzeiten oder Servicezeiten ablesen. Das Gerät bietet echtes Plug-and-Play für eine einfache Installation. Es ist als Einzelmodell oder in einer auf einem Druckluftbehälter montierten Variante verfügbar. Beide Modelle beanspruchen nur wenig Stellfläche. Gegenüber den bisherigen Modellen liegt beim überarbeiteten GA11+-30 der Volumenstrom um 6 bis 10 % höher, der Stromverbrauch um 3 bis 8 % niedriger.

12. August 2019

