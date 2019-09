Anzeige

Vom 8. bis 10. Oktober präsentiert Mafac (Halle 1, Stand 234) auf der Deburring Expo in Karlsruhe Lösungen zur effektiven Reinigung anspruchsvoller Bauteile und Verschmutzungen.

Beim Reinigungsspezialisten aus Alpirsbach können sich die Messebesucher über die Möglichkeiten wässriger Teilereinigungsverfahren nach dem Entgraten informieren. Als Exponat bringt das Unternehmen sein Einstiegsmodell Mafac Pura nach Karlsruhe. Die Spritzreinigungsmaschine eignet sich fürs schnelle, gründliche Reinigen und ist sowohl im Aufbau als auch in der Programmierung auf das Wesentliche reduziert. Merkmale der Maschine sind die leistungsstarke Technik, ihre Funktionalität und einfache Bedienbarkeit. Die Anlage spricht gezielt Einsteiger an oder Anwender, die sich in einem engen Budgetrahmen bewegen. Es sind alle gängigen Anwendungen vorgegeben, so dass die Nutzung einfach sein soll.

„In allen Bereichen der Industrie spielen Gratfreiheit und Sauberkeit eine zunehmend wichtige Rolle. Für hochwertige Oberflächen bieten wässrige Teilereinigungssysteme sichere, effektive und umweltfreundliche Lösungen fürs Entfernen von Oxidrückständen“, sagt Thomas Gutmann, Leiter Customer Support bei den Schwarzwäldern. Er berichtet über seine Erfahrungen nach dem TEM-Entgraten während des Fachforums der Messe.

23. September 2019