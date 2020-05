UV-Licht gegen Erreger

Anzeige

Eine neue Geschäftsidee: Forscher des Fraunhofer IOSB haben eine Lösung zum sekundenschnellen Desinfizieren von Smartphones mit UVC-Licht entwickelt und suchen Partner für die kommerzielle Verwertung.

Smartphones, Tablets und ähnliche mobile Wegbegleiter werden täglich unzählige Male in die Hand genommen – auch in Kliniken. Eine Desinfektion ist unbedingt nötig. Chemische Mittel verbieten sich, weil sie die fettabweisende Beschichtung zerstören würden. Forscher vom Fraunhofer IOSB, Institutsteil AST, haben dafür eine Lösung entwickelt: Sie sieht wie eine handelsübliche Mikrowelle aus, arbeitet aber mit UVC-LEDs, die ultraviolettes Licht der Wellenlänge 269 nm aussenden.

Insgesamt sind zwei separate UVC-LED-Module verbaut, die mit insgesamt 2 W Strahlleistung innerhalb von wenigen Sekunden eine Bestrahlungsdosis von 800 J/m² erbringen können. Laut IOSB reicht diese Dosis aus, um Bakterien und Viren wie etwa Sars-CoV-2 effizient zu deaktivieren.

„Seit vielen Jahren arbeiten wir im Rahmen des BMBF-Programms Advanced UV for Life an Anwendungen für UVC-Technologien in der Desinfektion“, erklärt Thomas Westerhoff vom Fraunhofer IOSB-AST. „LEDs bieten große Vorteile, was wir am Beispiel der Smartphone-Desinfektion zeigen können.“ Zur kommerziellen Verwertung sucht das Institut noch Industriepartner.

Kontakt:

Fraunhofer IOSB

Am Vogelherd 50

98693 Ilmenau

Tel.: +493677 461-128

www.iosb.fraunhofer.de