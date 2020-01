Anzeige

Zur regelmäßigen Pflege von Werkzeugspannsystemen in Fräszentren bietet Röhm das Schmierwerkzeug Lubritool jetzt auch für HSK-A40 und HSK-A50 an.

Während manuelles Schmieren 5 min dauern kann, erledigt Lubritool die Schmierung von Werkzeugspannsystemen in Fräs- und Bearbeitungszentren innerhalb von 5 s automatisch. Durch die minimalen Wartungszeiten erhöht sich die Maschinenverfügbarkeit laut Röhm um rund 10 h/a. Präzises Dosieren sorgt zudem für ressourceneffizientes Schmieren. Die Amortisationszeit liege in der Regel unter sechs Monaten, teilen die Sontheimer mit. Das Schmiertool gibt es jetzt – neben HSK-A63, HSK-A100 – auch für die Schnittstellen HSK-A40 und HSK-A50. Weitere Größen seien in Vorbereitung.

Lubritool wird direkt aus dem Werkzeugmagazin eingewechselt und versorgt den Spannsatz mit der idealen Schmiermenge. Danach verschwindet das Tool wieder im Werkzeugmagazin und bleibt dort bis zum nächsten Schmierzyklus. So befindet sich immer das passende Schmiermittel in geeigneter Menge am richtigen Ort. Da der Ablauf automatisiert erfolgt, kann die Wartung nicht vergessen werden. Durch das Protokoll im Werkzeugwechselsystem entsteht automatisch eine digitale Dokumentation als Nachweis für die Gewährleistung.

28. Januar 2020

