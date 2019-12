Anzeige

Damit sich die Aromen eines gehaltvollen oder älteren Weins voll entfalten können, sollte dieser nach dem Öffnen der Flasche mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Musste er hierfür stundenlang geöffnet sein, kann der Wein nun bereits im Moment des Ausschenkens effektiv „beatmet“ werden. Hierfür hat die Designschmiede Adhoc den Dekantier-Ausgießer Aerovin entwickelt. Durch das so genannte Venturi-Prinzip wird schon beim Ausgießen Luft unter den Wein gemischt. Der Sauerstoff sorgt praktisch im Handumdrehen für ein volles Geschmackserlebnis. Eine Manschette aus Silikon garantiert einen sicheren und dichten Halt in der Flasche. Ein feinmaschiger Edelstahlfilter sorgt außerdem dafür, dass Weinstein oder Kork nicht im Glas landen. Auch unliebsame Tropfen werden vermieden und landen dank des integrierten Rücklaufs wieder in der Flasche und nicht auf dem Tischtuch.

2. Dezember 2019